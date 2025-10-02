الاستثمارات الإماراتية تكتب شهادة تفوقها في مجال النقل المصري.. الوزارة تطرق أبواب المستثمرين للترويج عن مشروعاتها.. وعقود مشروعات جديدة في طريقها للتوقيع

فتحت وزارة النقل أبوابها للاستثمارات العالمية فى كافة قطاعات النقل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، يشارك المستثمرون الإماراتيون فى عدد من مشروعات النقل منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وعلى رأسها مشروعات موانئ دبى بميناء السخنة، وميناء سفاجا وشركة التحدي للكراكات ومشروعات السياحة واليخوت.

أعمال التطوير التى تتم بميناء العين السخنة

نجحت قطاعات النقل فى عمليات التوسعات بموانئ السخنة والتى انتهت إلى إنشاء أرصفة جديدة ومناطق لوجيستية ومساحات تداول الحاويات وتجارة الترانزيت، حيث تم مضاعفة أطوال الأرصفة بالميناء من 5 كم إلى 23 كم، ومنها أكبر محطة حاويات بمصر لتجارة الحاويات وتمثل 10% من مساحة الميناء.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة، إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2، لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم، ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

كما يتم إنشاء طرق بطول 17كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتى تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر، وقد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 %، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65 % والأرصفة 84.5% وحواجز أمواج الميناء 96 % والطرق الداخلية 55 %.

تفعيل اتفاق الاستثمار بميناء سفاجا

المحور الأول: خلق ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتشمل ( ممر السخنة – الإسكندرية، ممر العريش – طابا , ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط ، ممر جرجوب – السلوم، ممر القاهرة – أسوان)

جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 25 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية علي مستوى الجمهورية

وجرى تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.

المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) مترا، وأهمها بموانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر.

بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

المحور الثالث وهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجيستية المتكاملة.

بنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض

يتضمن العقد الذي تم توقيعه مؤخرا منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ -جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع.ونهو البنية الأساسية بواسطة الشركات المصرية وبتمويل مصري.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، حيث قامت وزارة النقل بضخ استثمارات تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

وتبلغ مساحة المحطة 810 آلاف متر مربع، وطول الرصيف 1100 متر بعمق 17 مترا، وتم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية ومن المخطط الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية في شهر أبريل 2024، ومن المخطط قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بالبدء في أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من عام 2024 وتستوعب المحطة مليون حاوية سنويا، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن (البضائع العامة والصب الجاف والسائل).

وتعتبر المحطة عنصر رئيسي في الممر اللوجيستي (سفاجا – قنا – أبو طرطور) كما تعد بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد.

كما تساهم في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي الى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق في محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أنه يتم حاليا إنهاء مجموعة من عقود مشروعات التعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي، أهمها عقود إدارة وتشغيل محطات الكروز بموانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، وكذا إنشاء محطة كروز سياحية بميناء السخنة ومحطة دحرجة للسيارات بميناء السخنة.

