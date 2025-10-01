تداول 9 آلاف طن و584 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (9000) طن بضائع و(584) شاحنة و(92) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(368) شاحنة و(70) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(216) شاحنة و(22) سيارة.  

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين ALcudia Express، الحرية 2 بينما تغادر السفينة POSEIDON EXPRESS.  

وشهد ميناء نويبع تداول (3800) طن بضائع و(310) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1295 راكبا بموانيها. 

