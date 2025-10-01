مصدر بالزمالك: تحذير صارم لشيكو بانزا بسبب فيديو مثير للجدل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة وجهت تحذيرًا قويًا للمهاجم الأنجولي شيكو بانزا بسبب ظهوره في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو يرقص بطريقة غريبة أثارت الجدل.

وأكد المصدر أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل القمة، ولا علاقة له بهزيمة الفريق أمام الأهلي، لكن النادي شدد على ضرورة الالتزام وعدم إثارة الجدل على السوشيال ميديا.

و يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة، بعد هزيمته من الأهلي، حيث يستقبل غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة يوم السبت المقبل 4 أكتوبر في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة، في الخامسة مساء السبت المقبل 4 أكتوبر، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة ضد الإسماعيلي..5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب..8 مساءً

البنك الأهلى ضد المصري البورسعيدي..8 مساءً

السبت 4 أكتوبر

الزمالك ضد غزل المحلة..5 مساءً

طلائع الجيش ضد الجونة..5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلى..8 مساءً

حرس الحدود ضد سيراميكا..8 مساءً

الأحد 5 أكتوبر

إنبى ضد زد اف سى..5 مساءً

فاركو ضد وادى دجلة..8 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.