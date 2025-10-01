أخبار الفن اليوم: بوكس أوفيس الأفلام المصرية يتخطى 503 ملايين جنيه.. أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير مسلسله "ابن النادي".. وانتعاشة درامية قوية لماجد الكدواني وياسر جلال

شهدت الساحة الفنية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الثقافية والفنية نستعرض أبرز العناوين خلال نشرة فيتو الغنية لليوم الأربعاء:

الجونة السينمائي يعلن أسماء المشاركين في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة 2025

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أسماء المختارات والمختارين للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة "Emerge"، مبادرة المهرجان الرئيسية لدعم صُنّاع السينما الشباب والواعدين؛ بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، شريك المهرجان الداعم للأثر، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

شهد هذا العام تقدّم أكثر من 1000 موهبة شابة للمشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، بما في ذلك مسارات SeeMe وكلاكيت تاني مرة وزوايا، وهو ما يؤكد تزايد الحاجة إلى مساحات ترعى وتسلّط الضوء على الجيل الجديد من المواهب السينمائية.

يسري نصر الله: السينما المصرية ستكون أحلى في الـ 75 سنة المقبلة

أكد المخرج يسري نصرالله اعتزازه باختيار عدد من أفلامه ضمن قائمة أفضل 25 فيلما مصريا في الربع الأول من القرن الـ21 (2001-2025).

وكتب المخرج يسري نصرالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين لاختيارهم عدد من الأفلام التي أخرجتها ضمن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (2025-2001)".

وقال نصر الله: الـ 75 عاما القادمين ستكون السينما "أحلى وأحلى"، وأنا أثق في ذلك.

شهدت دور العرض السينمائي المصري تنافسا قويا بين مجموعة من الأفلام الجديدة بالتزامن مع موسم صيف 2025، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أولى ليالي العرض داخل مصر متخطية في إجمالي إيرادها حاجز الـ 503 ملايين جنيه.

وفى مقدمتهم فيلم المشروع إكس لكريم عبدالعزيز، الشاطر لأمير كرارة، وريستارت لتامر حسني، وفيلم أحمد وأحمد للسقا.

قالت الفنانة غادة عادل، إنها تشعر بالسعادة لتعاونها مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم “فيها إيه يعني” مؤكدة أنه فنان كبير.

وأضافت خلال تواجدها بالعرض الخاص للفيلم أن أحداثه تدور حول قصة حب، موضحة: “الحب موجود طول الوقت ومش مرتبط بالسن ولا وقت ولا مكان وزمان الحب كدة كده هيقابلك وتعيشي القصة مبسوطة وممكن تقابلي الحبيب اللي ممكن تكملي معاه حياتك”.

وقال الفنان ماجد الكدواني، إن فيلمه الجديد مع غادة عادل قصته بسيطة ورومانسية وبها مشاعر عاطفية.

تفاصيل أغنية حميد الشاعري "نسرح في زمان" الدعائية لفيلم "فيها إيه يعني"

حضر النجم حميد الشاعري مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته النجوم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب

وشهدت القاعة مفاجأة خاصة للجمهور مع ظهور الشاعري بأغنيته الجديدة "نسرح في زمان" ضمن أحداث الفيلم، وهي الأغنية الدعائية للعمل، حيث لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة أن كلماتها انسجمت مع رسالة الفيلم وأحداثه، لتجسد حالة فنية مميزة جمعت بين أصالة صوت حميد وألحان وتوزيع جيل جديد من الموسيقيين.

الأغنية كتبتها سارة سعيد، ولحنها هيثم نبيل، ووزعها وايلي، بينما قام بمهام الميكس نور عباس والماستر زووم، وتولى الإنتاج الصوتي طاهر فوزي، لتكون نتاج تعاون متكامل جمع أجيالًا مختلفة في عمل فني واحد.

استقر صناع مسلسل “سنة أولى طلاق” بطولة الفنان ماجد الكدوانى على كريم العدل ليصبح مخرجا للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2026، من تأليف شيرين دياب، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، ومكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في موسم دراما رمضان.

ومن المقرر البدء في تحضيرات العمل الأيام المقبلة، حيث بدأ كريم العدل معاينة أماكن التصوير والتفاصيل المبدئية للمسلسل تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل خلال أواخر الشهر الجارى على اقصى تقدير.

يُطل الفنان أحمد فهمي على جمهوره ومحبيه في مُسلسله الجديد "ابن النادي" ضمن أعمال شاهد الأصلية، والذي يبدأ عرضه غدا الثاني من أكتوبر بمُعدل حلقتين أسبوعيا.

وأشار النجم أحمد فهمي إلى أن فكرة العمل جاءت من المنتج طارق الجنايني بعد نجاح مُسلسل "سفاح الجيزة"، موضحا أنه قرر منذ فترة أن يخوض تجارب غير كوميدية في الأعمال القصيرة التي يتم تقديمها خارج رمضان، ولكنه بعد أن قرأ المُعالجة وافق على تقديم العمل لأنه يجمع بين أنماط وأفكار مُختلفة بالرغم من أن الإطار العام هو كرة القدم، ولكن هناك الكثير من الأحداث والمُفاجآت والخطوط الدرامية المتنوعة التي جذبته للعمل.

وأوضح أحمد فهمي أنه رغم حبه الشديد لكرة القدم ومُتابعته للمباريات بانتظام إلا أنه لم يفكر يومًا في تقديم أي عمل له علاقة بكرة القدم، لأن الأحداث الرياضية موجودة يوميًا على الشاشات والجمهور يُتابع كل تفاصيلها وهو ما يُضيف صعوبات لتنفيذ أي عمل في هذا الاتجاه.

وقال إن مُعالجة هذه الفكرة شجعته على قبول التحدي، وأوضح أحمد فهمي أنه من الطبيعي أن تكون هناك جلسات ومُناقشات مُستفيضه مع الكاتب وطرح أفكار تبادلية للوصول لأفضل رؤية وهذه المُناقشات تُضيف للعمل وتساعد على خروجه في أفضل صورة. وأكد فهمي أن البناء الدرامي لشخصية عُمر كان مُميز جدًا منذ بداية الكتابة.

وأشار أحمد فهمي إلى أنه دائما مُنفتح جداُ على التعاون مع مخرجين أو فنانين يعمل معهم لأول مرة، وقال أن العمل مع المخرج كريم سعد مُمتع جدًا وهو يمتلك أدواته بشكل جيد

أسرة «كلهم بيحبوا مودي» يسافرون إلى لبنان لتصوير بعض مشاهد العمل

تسافر أسرة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال بالسفر إلى لبنان لتصوير بعض مشاهد العمل هناك

وسوف تشهد أحداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ظهوره في علاقات متعددة مع النساء، مما يجعله يقع في مشاكل وأزمات كثيرة بسبب هذه العلاقات.

وقامت أسرة العمل لتصوير بعض المشاهد الأولية للعمل، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026.

وكان الفنان ياسر جلال قال إنه اختار القيام ببطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من أجل التغيير، والظهور بثوب فني جديد للجمهور، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

