الجونة السينمائي يعلن القائمة الكاملة للأعمال المتنافسة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اكتمال قائمة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة لدورته الثامنة، المقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بإضافة أحدث أفلام المخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي، "تحت الغيوم - BELOW THE CLOUDS" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسا 2025.

بالإضافة إلى فيلم "ضع روحك على يدك وسِر - PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK" للمخرجة الإيرانية سبيدة فارسي، والذي كان عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، ليُغلق بذلك باب المنافسة على 12 فيلم متنوع وقوي من مختلف أنحاء العالم.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

تجمع مسابقة هذا العام مزيجًا بين تجارب سينمائية ناضجة لمخرجين مخضرمين، ورؤى جديدة لمخرجين واعدين؛ لتتيح طيفًا واسعًا من الحكايات، يتحرك من سرديات شخصية وحميمة نحو استكشافات واسعة وعميقة لقضايا الصراع العالمي والتغيرات الاجتماعية.

بهذه المناسبة قال أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي: "تشكل المسابقة الوثائقية ركيزة أساسية في برنامج المهرجان؛ تم انتقاء هذه المجموعة من الأفلام لخصوصيتها وقدرتها على فتح النقاش. ونفخر بشكل خاص بعرض فيلم للمخرج جيانفرانكو روسي، الذي يعود للمشاركة في المهرجان بعد عرض فيلمه السابق "ليل" في الدورة الرابعة."

المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "أصبحت صناعة الأفلام الوثائقية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، تعمل كشواهد على العالم وتأريخ صريح لما يمكن اخفائه. تجسد مجموعة الأفلام المشاركة هذا العام قوة السينما التسجيلية في عرض وجهات نظر متعددة وتعزيز التعاطف الإنساني. نفخر بشكل خاص بوجود فيليمن مصريين على القائمة، أحدهما يمثل عودة المخرج نمير عبد المسيح بعد انقطاع سنوات. هذه القائمة ليست مجرد اختيارات برمجية بل نافذة على تجارب انسانية متنوعة."

الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

50 متر | 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 71 دقيقة | العمل الأول

يستكشف علاقة ابنة بوالدها، ويطرح أسئلة وجودية بصدق شعوري مؤثر.

دائمًا | ALWAYS

ديمينغ تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 دقيقة | العمل الأول

تتبع شاعري لرحلة فتى صغير في ريف الصين في فترة المراهقة، حيث تنعكس في طياتها شاعرية العزلة التي مر بها في طفولته. حصل الفيلم على جائزة DOX في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.

تحت الغيوم | BELOW THE CLOUDS

جيانفرانكو روسي | إيطاليا | 115 دقيقة

يرصد المخرج المخضرم جيانفرانكو روسي الزلازل المتكررة والفوّهات البركانية في "الحقول الفليغرية" بين جبل فيزوف وخليج نابولي.

أفضل أن أفقد صوابي في البرية | BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 84 دقيقة

قصة مؤثرة عن توأمين يفترقان ثم يسعيان إلى المصالحة واللقاء. حصل الفيلم على جائزة الكريستال الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري.

كيف تبني مكتبة | HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | 108 دقائق | العمل الثاني

يتتبع امرأتين قررتا ترك عملهما لإحياء مكتبة متهالكة في نيروبي وتحويلها إلى مركز تكنولوجي حي بمساعدة بعض الفنانين والمثقفين.

كابول، بين الصلوات | KABUL, BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 دقيقة

رؤية حيوية للحياة تحت حكم طالبان، تركز على أخوين يعيشان صراعات شخصية في واقع مشحون.

الحياة بعد سهام | LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 دقيقة | العمل الثاني

يتناول فيه المخرج أزمة الإبداع وموت والدته من خلال نبش ذاكرة العائلة وتاريخها.

الفيلم من الأفلام التي حصلت على دعم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

أورويل: 2+2=5 | ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 دقيقة

أطروحة سينمائية جريئة تمزج بين معالجة أرشيفية لرواية 1984 وصور معاصرة، تتعاطى مع ظاهرة التضليل الإعلامي وتُعيد إحياء تحذيرات أورويل.

ضع روحك على يدك وسِر | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK

سبيدة فارسي | فرنسا | 111 دقيقة

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.

حكايات الأرض الجريحة | TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | 120 دقيقة

سجل بصري مهيب لجنوب لبنان ما بعد الحرب، يكشف عن أرض محطمة ومجتمع لا ينكسر. حصل الفيلم على جائزة أفضل مخرج في مهرجان لوكارنو 2025.

المراقبين | THOSE WHO WATCH OVER

كريمة سعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 88 دقيقة | العمل الثاني

عرض عالمي أول، يستكشف كيف تستمر أرواح المهاجرين العرب والأفارقة المدفونين في بروكسل التواصل مع الأحياء والتأثير عليهم.

يا ريح احكِ لي | WIND, TALK TO ME

ستيفان دجورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 دقيقة | العمل الأول

عقب وفاة والدته المريضة، يعيد المخرج النظر لعائلته بنظرة أكثر شمولية وحساسية من خلال فيلمه الأول

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

يتنافس صُنّاع هذه الأفلام على أربع جوائز مرموقة:

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 30,000 دولار أمريكي.

نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 15,000 دولار أمريكي.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 7,500 دولار أمريكي.

نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي: جائزة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

مهرجان الجونة السينمائي

هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.