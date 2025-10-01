الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

أول صور لـ سيدني سويني وسكوتر براون بعد تأكيد علاقتهما العاطفية

سيدني وبراون، فيتو
سيدني وبراون، فيتو

نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney's parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

سيدني سويني تتحدث عن كراهية الجمهور لها

تحدثت الممثلة الشابة سيدني سويني، عن  كراهية الجمهور لها، بسبب الأدوار التي تؤديها على الشاشة.

وقالت سيدني في حوار لمجلة إمباير: “إن بعض الجماهير تجد صعوبة، في فصل الممثلين عن شخصياتهم التي يؤدونها في الأعمال الفنية”.

وأضافت سيدني: "اتفهم كراهية عدد من الجماهير لي، بسبب الشخصيات التي أجسدها، وخاصةً شخصية مثل كاسي، حيث تُكره وتُحب،، إذا كانوا يكرهونني بسبب قرارات تتخذها شخصيتي، فأنا أؤدي الشخصية بشكل صحيح".

سيدني سويني من أعلى الممثلات أجرًا في هوليوود

وكشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter'، أن الممثلة الشابة  سيدني سويني، تعد الآن واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني، حصلت على 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

