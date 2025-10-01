بوكس أوفيس الأفلام المصرية يتخطى 503 ملايين جنيه

شهدت دور العرض السينمائي المصري تنافسا قويا بين مجموعة من الأفلام الجديدة بالتزامن مع موسم صيف 2025، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أولى ليالي العرض داخل مصر.

ونستعرض قائمة بأقوى 5 أفلام استطاعت أن تسيطر على البوكس أوفيس دون غيرها متخطية في إجمالي إيرادها حاجز الـ 503 ملايين جنيه.

البوكس أوفيس المصري

اقتنص فيلم المشروع x للنجم كريم عبد العزيز إجمالي إيرادات بلغ 141مليون و 778 ألفا و450 جنيهًا، واستقر بالمركز 3 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

تلاه فى المرتبة الثانية فيلم “الشاطر” بطولة النجم أمير كرارة وهنا الزاهد والفنان الشاب مصطفى غريب، واقتنص العمل إجمالي إيرادات يقدر بـ112 مليونا و176 ألفا و616 جنيها.

حقق فيلم الكوميديا ريستارت للفنان تامر حسني إجمالي إيرادات تقترب من 95 مليون 520 ألف جنيه إيرادات، واستقر في المركز 9 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

يليه فيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد فهمي وأحمد السقا، وبلغ إجمالي إيراداته 70 مليون و944 ألفا و77 جنيها، ليحتل المركز 20 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

فيما جنى فيلم روكي الغلابة للنجمين محمد ممدوح ودنيا سمير غانم 58 مليونا و634 ألفا و724 جنيها داخل دور العرض المصرية فقط.

تلاه فيلم الكوميديا بابا وماما للنجمان ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن مسجلا إيرادات 15 مليون و725 ألفا و458 جنيها.

بالمركز الأخير جاء فيلم ضي للمخرج كريم الشناوي مكتفيا بإجمالي إيرادات وصل لـ 10 مليون و463 ألفا و687 جنيها.

قصة أبطال فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع إكس أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.