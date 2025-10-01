الأربعاء 01 أكتوبر 2025
غادة عادل: ماجد الكدواني فنان كبير وسعيدة بالتعاون معه بـ“فيها إيه يعني”

ماجد الكدواني وغادة
ماجد الكدواني وغادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل، إنها تشعر بالسعادة لتعاونها مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم “فيها إيه يعني” مؤكدة أنه فنان كبير.  

فيلم “فيها إيه يعني” 

وأضافت خلال تواجدها بالعرض الخاص للفيلم أن أحداثه تدور حول قصة حب، موضحة: “الحب موجود طول الوقت  ومش مرتبط بالسن ولا وقت ولا مكان وزمان الحب كدة كده هيقابلك وتعيشي القصة مبسوطة وممكن تقابلي الحبيب اللي ممكن تكملي معاه حياتك”.

وقال الفنان ماجد الكدواني، إن فيلمه الجديد مع غادة عادل قصته بسيطة ورومانسية وبها مشاعر عاطفية.

وأضاف في لقاء مع مع فيتو: "كان هدفنا من الأول إننا نكون مختلفين ونعمل قصة على الأرض وبفرح جدًّا لما ألاقي نفسي واصل لقلب الناس لذلك دايمًا أقول لو احنا حسسنا الناس هتحس ولو احنا استمتعنا باللي احنا بنعمله الناس هتستمع وربنا يوفقنا".

فيلم "فيها إيه يعنى" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

 فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد. 

