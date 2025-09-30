الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحباط محاولة تهريب هواتف مستعملة في مطار الإسكندرية ب100 ألف جنيه

مطار الإسكندرية
مطار الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة  جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة المستعملة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأفاد مصدر جمركي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران "فلاي دبي" اشتبه جورج شاكر  رئيس الوردية في الراكب ع.م.ج مصري الجنسية حيث تبين من جواز سفره كثرة تردداته على السفر وقصر مدة الرحلات.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-ray بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص بالأشعة وعمرو عبد الرحمن مأمور الفحص بالأشعة وعمرو سامي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل إحدى الحقائب.

بالعرض على ماهر عبد الغني مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة  ميرنا شريف مأمور الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب وأحمد محيى مأمور الجمرك لتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 4 هواتف محمولة مستعملة ماركة iPhone XR بدون علب أو لوازم داخل حقيبته، ووجود هاتف محمول iPhone XR، و7 هواتف محمولة iPhone XS Max، و2 هاتف محمول iPhone 8 Plus، و2 هاتف محمول iPhone 13 بالتفتيش الذاتي،بإجمالي 16هاتفًا محمولًا ماركة iPhone جميعها مستعملة وبدون علب أو لوازم.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ ٩٣ ألفا و٦٤٦ جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة نحو ١٨٧ ألفا و٢٩٢ جنيها.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2025، وتم إيداع الحرز بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكندرية الدولي الهواتف المحمول الهواتف المحمولة المنافذ الجمركية الموانئ الجوية هواتف المحمول جمارك الموانئ الجوية رجال الجمارك بمطار الإسكندرية طيران فلاي دبى قانون الاستيراد والتصدير مصلحة الجمارك

مواد متعلقة

الحفني: العلاقات المصرية القطرية بمجال الطيران المدنى تشهد تطورا إيجابيا

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وأبرز القرارات

أيمن عاشور: 12 كلية تكنولوجية لتأهيل الخريجين وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل

الحفني: تعزيز الحركة الجوية بين مصر وبولندا أولوية لتنشيط السياحة وربط الأسواق الأوروبية والأفريقية

وزير الطيران يبحث مع وفد كوبا تمهيد اتفاقية للنقل الجوي وفتح آفاق تعاون جديدة

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأسبق

سامح الحفني: التعاون مع دول أمريكا اللاتينية يسهم في دعم أنشطة الطيران المدني

مصر للطيران تشارك في ملتقى تجاري في مدينة هانزو بالصين

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads