إحباط محاولة تهريب هواتف مستعملة في مطار الإسكندرية ب100 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة المستعملة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأفاد مصدر جمركي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران "فلاي دبي" اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ع.م.ج مصري الجنسية حيث تبين من جواز سفره كثرة تردداته على السفر وقصر مدة الرحلات.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-ray بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص بالأشعة وعمرو عبد الرحمن مأمور الفحص بالأشعة وعمرو سامي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل إحدى الحقائب.

بالعرض على ماهر عبد الغني مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة ميرنا شريف مأمور الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب وأحمد محيى مأمور الجمرك لتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 4 هواتف محمولة مستعملة ماركة iPhone XR بدون علب أو لوازم داخل حقيبته، ووجود هاتف محمول iPhone XR، و7 هواتف محمولة iPhone XS Max، و2 هاتف محمول iPhone 8 Plus، و2 هاتف محمول iPhone 13 بالتفتيش الذاتي،بإجمالي 16هاتفًا محمولًا ماركة iPhone جميعها مستعملة وبدون علب أو لوازم.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ ٩٣ ألفا و٦٤٦ جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة نحو ١٨٧ ألفا و٢٩٢ جنيها.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2025، وتم إيداع الحرز بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

