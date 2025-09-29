رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الأهلية، فعاليات اللقاء التعريفي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس الأهلية ببرنامجي علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليلاتها.

وذلك بحضور الدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رشا إسماعيل عميد الكلية، وسمير عثمان القائم بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.

استهل الدكتور محمد ضياء كلمته بتهنئة الطلاب الجدد ببدء مشوارهم الجامعي، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تُعد واحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية ذات البصمة المؤثرة في مصر والمنطقة العربية.

ودعا الطلاب إلى الفخر بانتمائهم لهذا الصرح العلمي الرائد، مشيرًا إلى الإنجازات المتميزة التي يحققها طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقات عالمية.

وأوضح أن جامعة عين شمس الأهلية تمثل امتدادًا حقيقيًا لجامعة عين شمس الأم، وتتبنى ذات الرؤية التي تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية وإعداد كوادر قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما شدد على أن المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي تمثل مستقبلًا واعدًا وشريكًا أساسيًا في مختلف القطاعات، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من البرامج الأكاديمية والأنشطة التنموية التي توفرها الجامعة لبناء شخصية متكاملة وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم المستمر لطلابها والتواصل الدائم معهم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائمًا إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال برامج أكاديمية مرنة وتدريبات عملية متطورة، بهدف تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وتمتلك مهارات الابتكار والإبداع.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة رشا إسماعيل، عميد الكلية، عن سعادتها ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكدة أن سوق العمل العالمي أصبح يرتكز على البرامج المتخصصة والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جميع المجالات الطبية والصناعية والخدمية.



وأكدت أن الكلية تقدم برامج أكاديمية متميزة تواكب متطلبات السوق، وتركز على إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقدمت تعريفًا شاملًا للبرامج الأكاديمية واللوائح المنظمة للدراسة، كما نصحت الطلاب بالحرص على التعلم المستمر، وتطوير مهاراتهم، وإضافة قدرات جديدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة.

وأشارت إلى حرص الكلية على تقديم دورات تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يمنح الطلاب خبرات عملية متميزة، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والمسابقات العلمية العالمية لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

واستعرضت الدكتورة إيمان مغاوري، مدير برامج بالكلية، تفاصيل البرامج الأكاديمية، موضحة أن نظام الدراسة يعتمد على الساعات المعتمدة، ويهدف إلى إعداد طالب خبير قادر على التعامل مع البيانات بكفاءة عالية، ومؤهل للعمل في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام اللقاء، تم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الطلاب لضمان وضوح الرؤية أمامهم في بداية رحلتهم الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.