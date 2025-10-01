إجراءات تقديم شكوى في شركات الطيران حال تلف حقيبة السفر

يتعرض الراكب خلال السفر بالمطار إلى تلف حقيبة السفر، وعليه اتباع مجموعة من الخطوات لتقديم شكوى للشركة.

الشكاوى الخاصة بالأمتعة

بالنسبة للأمتعة التي تتعرض للتلف، يجب على الراكب أن يقوم بتقديم شكوى مكتوبة إلى "مصر للطيران" في أقرب وقت ممكن.

ويجب تقديم هذه الشكوى في خلال 7 أيام في حالة الأضرار التي تلحق بالأمتعة المسجلة، وفى خلال 21 يومًا في حالة التأخير.



ويتم احتساب هذه الأطر الزمنية اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تسليم الأمتعة إلى الراكب ووضعا تحت تصرفه.



وإذا لم يتم تقديم الشكوى في خلال المدة المذكورة أعلاه، فلا تعتبر الشركـة الناقلة مسؤولة.





حدود المسؤولية:

تختلف حدود المسئولية من شركة طيران لأخرى، ويرجى الاتصال بأية شركة من شركات الطيران الأخرى التي ستستخدمها لمعرفة سياساتها بشأن المسؤولية.

وللحصول على شرح كامل لجميع الأحكام والشروط السارية، يرجى الرجوع إلى شروط النقل الخاصة بمصر للطيران.

