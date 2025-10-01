الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يبحث آليات توحيد الهوية البصرية للإقليم

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ظهر اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهوية البصرية للمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير فرع ثقافة دمياط، وممثلي إدارتي التخطيط العمراني والسياحة، والمعنيين بالملف على مستوى الوحدات المحلية.

 

استكمال مناقشات سابقة

يأتي الاجتماع استكمالًا لما تم طرحه خلال اللقاء السابق الأسبوع الماضي، حيث استعرض المحافظ مجموعة من المحاور التي تهدف إلى توحيد الرؤية العامة للشكل الجمالي والبصري للمحافظة. وأكد على ضرورة تنفيذ بوابات موحدة على حدود دمياط مع المحافظات المجاورة، إلى جانب جداريات موحدة على الحدود الإدارية بين المراكز والمدن، وتنفيذ تصميم موحد لمداخل القرى.

 

الالتزام بالمعايير وتحقيق الاستدامة

وشدد المحافظ على مراعاة عناصر التمويل والالتزام بالمعايير والاشتراطات التنفيذية، بما يضمن الاستدامة البيئية ويحقق التكامل بين مختلف المشروعات.

 

إبراز الطابع الحضاري والثقافي لدمياط

كما ناقش المحافظ عددًا من المقترحات المقدمة من المراكز والمدن، مؤكدًا أهمية أن تعكس هذه المقترحات روح المحافظة وتبرز الطابع الحضاري والثقافي لدمياط، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وتعزيز الانتماء والهوية لدى أبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستدامة البيئية الهوية البصرية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المحافظات المجاورة الوحدات المحلية تحقيق الاستدامة ثقافة دمياط محافظ دمياط عمرو حنفى التخطيط العمراني

مواد متعلقة

محافظ دمياط: نعمل لرؤية تنموية تليق بمدينة رأس البر

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

تأييد أممي متزايد، تفاصيل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن دولة فلسطين

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

الأكثر قراءة

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads