محافظ دمياط يبحث آليات توحيد الهوية البصرية للإقليم

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ظهر اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهوية البصرية للمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير فرع ثقافة دمياط، وممثلي إدارتي التخطيط العمراني والسياحة، والمعنيين بالملف على مستوى الوحدات المحلية.

استكمال مناقشات سابقة

يأتي الاجتماع استكمالًا لما تم طرحه خلال اللقاء السابق الأسبوع الماضي، حيث استعرض المحافظ مجموعة من المحاور التي تهدف إلى توحيد الرؤية العامة للشكل الجمالي والبصري للمحافظة. وأكد على ضرورة تنفيذ بوابات موحدة على حدود دمياط مع المحافظات المجاورة، إلى جانب جداريات موحدة على الحدود الإدارية بين المراكز والمدن، وتنفيذ تصميم موحد لمداخل القرى.

الالتزام بالمعايير وتحقيق الاستدامة

وشدد المحافظ على مراعاة عناصر التمويل والالتزام بالمعايير والاشتراطات التنفيذية، بما يضمن الاستدامة البيئية ويحقق التكامل بين مختلف المشروعات.

إبراز الطابع الحضاري والثقافي لدمياط

كما ناقش المحافظ عددًا من المقترحات المقدمة من المراكز والمدن، مؤكدًا أهمية أن تعكس هذه المقترحات روح المحافظة وتبرز الطابع الحضاري والثقافي لدمياط، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وتعزيز الانتماء والهوية لدى أبنائها.

