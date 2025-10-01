الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظ دمياط: نعمل لرؤية تنموية تليق بمدينة رأس البر

اجتماع محافظ دمياط
عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعه الثانى خلال هذا الأسبوع مع فريق ورشة العمل المشتركة لجامعتى عين شمس وبرلين التقنية، فى إطار مشروع "نحو مدن مصرية خضراء" الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD، والذى يستهدف إعداد مقترح شامل لتطوير منطقة السوق الحضارى بكورنيش النيل برأس البر.

حضور أكاديمى رفيع المستوى ومشاركة طلاب دوليين

ضم اللقاء نخبة من أساتذة الجامعتين، من بينهم الدكتور محمد صالحين والدكتورة مروة عبد اللطيف والدكتور أحمد عمرو والمهندسة نادين أشرف من جامعة عين شمس، إلى جانب الدكتور حسن المويلحى والمهندسة هيلين عزيز من جامعة برلين، إضافة إلى المهندسة هبة عنتر ممثل الشريك IDGMatrix. 

كما شارك بالورشة 12 طالبًا من عدة دول، وحضر الاجتماع الدكتور عمرو حنفى مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

دراسة متكاملة لمقومات المنطقة وتحدياتها

واستعرض الفريق الأكاديمى أمام المحافظ نتائج دراسات أولية تناولت الوضع الراهن للمنطقة، والمقومات والتحديات القائمة، مع طرح حلول عملية لتجاوز العقبات وتحويل السوق الحضارى إلى نموذج متطور قابل للتطبيق، بما يتوافق مع معايير التخطيط العمرانى المستدام والتصميم الحضرى الحديث.

محافظ دمياط يبحث مع جامعتى عين شمس وبرلين مشروع تطوير السوق الحضارى برأس البر
المحافظ: نعمل لرؤية تنموية تليق برأس البر

وأكد محافظ دمياط خلال الاجتماع أن المشروع يعكس رؤية الدولة نحو تطوير المدن المصرية بشكل مستدام، مشيدًا بالجهود المكثفة التى بذلها فريق العمل خلال فترة قصيرة، مشددا على حرص المحافظة على الاستفادة من نتائج هذه الدراسات لدعم خططها فى الارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة وتعزيز مكانتها السياحية.

ووجه الشهابى الشكر للفريق الأكاديمى والطلاب الدوليين المشاركين، مشددًا على أن هذا التعاون الدولى يمثل إضافة نوعية تدعم توجهات دمياط نحو تحقيق تنمية حضرية متكاملة ورواج سياحى مستدام بمدينة رأس البر.

