بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية، طرق الوقاية من مرض اليد والقدم والفم (HFMD)

طرق الوقاية من مرض اليد والقدم والفم (HFMD)، عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية التي تصيب الأطفال بشكل خاص، فإن الوقاية تظل خط الدفاع الأول والأكثر فعالية. ومن أبرز هذه الأمراض مرض اليد والقدم والفم (Hand, Foot and Mouth Disease – HFMD).

وهو عدوى فيروسية شائعة تنتشر بسرعة في التجمعات المدرسية ودور الحضانة.





طرق الوقاية من مرض (HFMD)

وللوقاية من هذا المرض، يُنصح بالالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية، وذلك وفقًا لموقع OnlyMyHealth، التي نستعرضها في السطور التالية:



غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون، خاصة بعد تغيير الحفاضات أو استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.



تنظيف وتطهير الأسطح والألعاب التي يلمسها الأطفال باستمرار، لأن الفيروس يمكن أن يعيش عليها لفترة.



تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأكواب والملاعق والمناشف بين الأطفال.

تعليم الأطفال آداب السعال والعطس، باستخدام المنديل أو ثني المرفق بدلًا من اليد.

عزل الطفل المصاب عن الآخرين خلال فترة العدوى، والتي قد تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، حتى لا تنتقل العدوى إلى زملائه.

الالتزام بهذه الخطوات البسيطة يساهم بدرجة كبيرة في الحد من انتشار المرض، خصوصًا بين الفئات العمرية الصغيرة التي تكون أكثر عرضة للإصابة.

Hfmd

التعريف بالمرض

مرض اليد والقدم والفم هو عدوى فيروسية تنتج غالبًا عن فيروس كوكساكي A16 أو فيروس إنترو 71. يصيب الأطفال في الغالب دون سن العاشرة، لكن يمكن أن يُصيب البالغين أيضًا.

يتميز بظهور طفح جلدي وبثور على اليدين والقدمين، إضافة إلى تقرحات مؤلمة في الفم، ما يجعله مرضًا مزعجًا للطفل والأهل رغم أنه غالبًا ما يكون بسيطًا ويزول من تلقاء نفسه.

طرق انتقال العدوى

ينتقل المرض بسهولة من شخص لآخر بعدة طرق، منها:

الاتصال المباشر بإفرازات المصاب مثل اللعاب أو المخاط أو إفرازات الحلق.

ملامسة البثور أو الطفح الجلدي مباشرة.

التعرض للبراز الملوث، وهو سبب شائع لانتقال العدوى في دور الحضانة.

استنشاق الرذاذ المتطاير عند العطس أو السعال.

وبسبب هذه الطرق السهلة للانتقال، يُعد المرض من الأمراض شديدة العدوى، خصوصًا في البيئات التي يتواجد فيها الأطفال بكثرة.

الأعراض والعلامات

عادة ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد فترة حضانة تمتد من 3 إلى 6 أيام، ومن أبرزها:

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

فقدان الشهية والشعور بالتعب العام.

آلام في الحلق وصعوبة في البلع.

ظهور تقرحات مؤلمة في الفم، على اللسان واللثة وسقف الحلق.

طفح جلدي أو بثور صغيرة على راحة اليدين وأخمص القدمين، وأحيانًا على الركبتين أو الأرداف.

الأعراض عادة ما تكون خفيفة، لكن الانزعاج الأكبر يكون بسبب الألم في الفم وصعوبة تناول الطعام أو الشراب.

المضاعفات المحتملة

على الرغم من أن المرض غالبًا ما يكون بسيطًا ويُشفى تلقائيًا في غضون 7 إلى 10 أيام، إلا أن بعض الحالات قد تواجه مضاعفات، مثل:

الجفاف: بسبب رفض الطفل تناول الطعام أو الشراب نتيجة الألم.

التهابات ثانوية في الجلد نتيجة خدش البثور.

في حالات نادرة، قد يتسبب فيروس "إنترو 71" في مضاعفات خطيرة مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا الفيروسي.

التشخيص

يعتمد الطبيب عادة على الفحص السريري وملاحظة الأعراض المميزة للمرض. ونادرًا ما تكون هناك حاجة لفحوصات معملية إلا في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود مضاعفات أو عدوى شديدة.

طرق العلاج

لا يوجد علاج نوعي مضاد للفيروس المسبب لمرض اليد والقدم والفم، بل يقتصر التدخل الطبي على التخفيف من الأعراض ومساعدة المريض على الراحة حتى يتعافى الجهاز المناعي.

وتشمل طرق العلاج:

خافضات الحرارة ومسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

المحافظة على الترطيب بتقديم كميات كافية من الماء والعصائر الباردة.

الأطعمة اللينة والباردة لتقليل الألم عند البلع.

المضمضة بمحلول ملحي خفيف لتخفيف التقرحات الفموية.

مرض فيروسي

نصائح للأهل للتعامل مع الطفل المصاب

مراقبة حرارة الطفل باستمرار وتجنب ارتفاعها المفاجئ.

تشجيعه على شرب السوائل حتى لو بكميات صغيرة متكررة.

توفير بيئة مريحة وهادئة تساعده على الراحة.

مراجعة الطبيب إذا ظهرت علامات خطيرة مثل جفاف شديد، تقيؤ متكرر، تشنجات، أو استمرار الحرارة العالية.

مرض اليد والقدم والفم (HFMD) من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الأطفال، ورغم أن معظم الحالات تكون بسيطة ولا تحتاج إلى علاج معقد، إلا أن الانتباه إلى طرق الوقاية يظل الأساس لحماية الأطفال من الإصابة.



إن الالتزام بالنظافة الشخصية، تعقيم الأدوات، وعزل الحالات المصابة هي خطوات عملية وفعالة للحد من انتشاره. وبذلك يمكن للأهل والمعلمين والمجتمع بشكل عام المساهمة في تقليل انتشار العدوى، وضمان بيئة صحية آمنة للأطفال.

