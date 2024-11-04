أسباب متلازمة اليد والقدم والفم عند الأطفال وطرق العلاج

فى فصل الخريف والشتاء تنتشر الأمراض الفيروسية المعدية بين الأطفال وتسبب أعراض عديدة ومزعجة والأمراض لا تضر بالجهاز التنفسي فقط بل الجلد أيضا.

ويعتبر مرض متلازمة اليد والقدم والفم، من الأمراض الفيروسية التى تظهر أعراضها على الجلد وللأسف تنتشر بين الأطفال فى وقتنا الحالى.

أعراض متلازمة اليد والقدم والفم

وقال الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن متلازمة اليد والقدم والفم، مرض فيروسي يبدأ بوجود ارتفاع في درجة حرارة الطفل، ثم يبدأ ظهور حبوب حول الفم وفي اليدين والقدمين، وعادة يتم شفاء المرضى بمفرده.

علاج متلازمة اليد والقدم والفم

وأضاف عبد الحميد، أن الإصابة بمرض متلازمة اليد والقدم والفم لا تحتاج إعطاء الطفل غير أدوية تخفض الحرارة ويمكن استخدام بخاخ مسكن للفم حتى يستطيع الطفل أن يأكل ويشرب.

وتابع، أن متلازمة اليد والقدم والفم سريعة الانتشار، حيث يستطيع الفيروس أن ينتقل من طفل لطفل سريعا، لذلك الطفل الذي يتشخص بهذه المتلازمة يجب عليه العزل عن باقي الأطفال، لمنع انتشار العدوى.

متلازمة اليد والقدم والفم

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.