صحة ومرأة

أعراض مرض HFMD عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية

مرض HFMD، فيتو
مرض HFMD، فيتو

أعراض مرض HFMD عند الأطفال، تنتشر حاليا الأمراض المعدية بين الأطفال نتيجة ارتفاع حرارة الطقس التى تعتبر بيئة خصبة لنمو الجراثيم والفيروسات.

وأعراض مرض HFMD عند الأطفال، عديدة والقلق الأمهات كثيرا لأنها تظهر على اليدين والفم والقدم وتؤلم الصغار كثيرا ويجب سرعة العلاج.

ما هو مرض HFMD 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مرض HFMD يعنى متلازمة اليد والقدم والقدم وهو من الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى وأعراضه تشبه أعراض الجديري المائى بسبب الطفح الجلدي.

أعراض مرض HFMD عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، إن مرض HFMD هو مرض فيروسي معدي غالبا يصاب به الأطفال الأقل من 5 سنوات، ومن أعراضه:-

  • حرارة خفيفة أو متوسطة
  • تقرحات صغيرة في الفم تسبب ألم وقت الأكل والشرب
  • طفح جلدي أو حبوب في اليدين والقدمين وأحيانا منطقة الحفاض
أعراض مرض HFMD 
أعراض مرض HFMD، فيتو 

علاج مرض HFMD 

وتابع، أن المرض يتم شفاؤه خلال اسبوع من بدء ظهور الأعراض وهو لا يحتاج مضاد حيوي، فقط راحة الطفل وتغذيته جيدا، ولكن إذا كان الطفل يعانى من حرارة عالية لا تنخفض مع جفاف ورفض الطعام والشراب يجب عرضه على الطبيب على الفور لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة تهدد صحة الطفل.

نصائح تحمى طفلك من مرض HFMD 

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى تحمى الأطفال من مرض HFMD متلازمة اليد والقدم والفم، ومن هذه النصائح:-

  • تعويد الطفل على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون
  • على الأمهات الإهتمام بنظافة المنزل وتعقيم الألعاب والأسطح والارضيات.
  • عدم اختلاط الأطفال الاصحاء بالأطفال المصابين.
  • الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة.
  • الاهتمام بتغذية الطفل وتقديم السوائل الكافية له حفاظا على مناعته.
  • يجب الإهتمام بتهزية المنزل والغرف جيدا يوميا.
حركات يفعلها طفلك تدل على معاناته من إصابة خطيرة

txt

أكلات مهمة ترطب جسم طفلك فى الطقس الحار

 

