رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور عيد الراجحي، مساعد وزير البيئة للدعم الفني، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية التي ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، وذلك بما يسهم في سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، لافتا أيضًا إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، وتعظيم الاستفادة منها في حالة إمكانية تحقيق ذلك.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، الموقف التنفيذي لمنظومة تطهير المجاري المائية وجهود تطويرها، وذلك بما يسهم في التخفيض من حجم كميات المياه المفقودة، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات متكاملة لأعمال التطهير بنهر النيل والترع والمصارف أمام المصبات والمآخذ والمحطات على مجرى نهر النيل في العديد من المواقع، والتي ساهمت بشكل كبير في التعامل مع ورد النيل والحشائش والمخلفات المتواجدة بتلك المجاري المائية.

كما تناول وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، جهود الاستفادة من ورد النيل، وخلق قيمة اقتصادية له من خلال تجميعه وتجفيفه واستخدامه في العديد من الصناعات اليدوية وإنتاج الطاقة الحيوية.

