رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم

في اثناء زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المحور المروري الجديد لمدخل "شبين الكوم - ميت خاقان" بحي شرق.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، موضحًا أن هذا المحور يُعتبر نقطة انطلاق جديدة للتنمية، الهدف منه هو تخفيف الضغط المروري عند مداخل العاصمة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المحافظة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تعتمدها المحافظة لتطوير شبكة الطرق بغرض تخفيف العبء المروري عن المحاور القائمة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤيتها لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد المهندس/ أشرف طايل، المستشار الهندسي لمحافظة المنوفية أن تنفيذ أعمال المحور الجديد تم وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ، موضحًا أن المحور يمتد بعرض حوالي 24 مترًا، موزعًا على الاتجاهين بواقع 8 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى التي تحتل مساحة إضافية تبلغ 8 أمتار، فضلًا عن تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وزراعة الأشجار وأحواض الزهور فضلًا عن تركيب برجولات خشبية، بما يُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وإضفاء مظهر حضاري يليق بمدخل العاصمة.





