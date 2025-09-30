الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في أثناء جولته اليوم:

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

خلال تفقده اليوم عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء/ إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المقر الجديد لديوان عام المحافظة، وكذلك موقف تنفيذ مستشفى شبين الكوم الجديد.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (17) لسنة 2025 بإزالة مبنى الديوان القديم، لذا فقد تم التخطيط لإنشاء المبنى الجديد.

ولفت اللواء/ إبراهيم أبو ليمون إلى أن المبنى الجديد يمتد على مساحة تبلغ 6 آلاف م2، ويتكون من بدروم، ودور أرضي، و7 أدوار متكررة.

 كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف تنفيذ مستشفى شبين الكوم العام الجديد، حيث أشار المحافظ إلى أن المساحة الإجمالية لأرض المستشفى تبلغ 13781م2، وسيتم تنفيذ المستشفى على قطعة أرض مملوكة للدولة بجوار كلية التربية الرياضية، وأمام المستشفى العسكري، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان، كما تم استخراج بيان الاشتراطات البنائية من مجلس مدينة شبين الكوم، وجار اعتماد البرنامج الوظيفي والرسومات الهندسية من جانب الوزارة.
كما أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم اعتماد مشروع إنشاء سور المستشفى ضمن خطة العام المالي 2024 – 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبين الكوم المشروعات التنموية والخدمية محافظة المنوفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم

رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد بالمنوفية (صور)

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ"سبك الأحد" بأشمون (صور)

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد في المنوفية (صور)

مدبولي يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد في المنوفية (صور)

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads