مدبولي: طفرة تنموية كبرى في المنوفية وأولوية للصحة والتعليم وشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة المنوفية، أنه حريص على تفقد الأوضاع على الطبيعة والاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين.

تطوير القطاع الصحي

تفقد مدبولي مستشفى أشمون المركزي، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة خلال عام.

وشدد على أن الدولة تضع ملف الصحة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، في إطار مشروعات "حياة كريمة".

متابعة الاستعداد للعام الدراسي

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قام بزيارة مفاجئة لإحدى المدارس للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد، وتفقد نموذج المدرسة اليابانية المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد عليها يعكس ثقة الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل في هذا النوع من التعليم.

دعم الصناعة وتطوير الغزل والنسيج

وأعلن مدبولي أن مصنع غزل شبين أُضيف إلى منظومة التطوير باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة تأهيل وتطوير منظومة المصانع، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

التركيز على الصحة والتعليم

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على ملفي الصحة والتعليم إلى جانب التوسع في مشروعات "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إشادة بالمشروعات القومية

وأشاد مدبولي بحجم الطفرة والانتقال النوعي الكبير الذي تشهده محافظة المنوفية.

ووجه الشكر إلى جميع المسؤولين عن المشروعات التنموية والبنية التحتية التي أنفقت الدولة عليها مليارات الجنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.