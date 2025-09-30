الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: طفرة تنموية كبرى في المنوفية وأولوية للصحة والتعليم وشراكة مع القطاع الخاص

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المنوفية، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة المنوفية، أنه حريص على تفقد الأوضاع على الطبيعة والاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين.

تطوير القطاع الصحي

تفقد مدبولي مستشفى أشمون المركزي، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة خلال عام.

وشدد على أن الدولة تضع ملف الصحة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، في إطار مشروعات "حياة كريمة".

متابعة الاستعداد للعام الدراسي

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قام بزيارة مفاجئة لإحدى المدارس للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد، وتفقد نموذج المدرسة اليابانية المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد عليها يعكس ثقة الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل في هذا النوع من التعليم.

دعم الصناعة وتطوير الغزل والنسيج

وأعلن مدبولي أن مصنع غزل شبين أُضيف إلى منظومة التطوير باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة تأهيل وتطوير منظومة المصانع، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

التركيز على الصحة والتعليم

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على ملفي الصحة والتعليم إلى جانب التوسع في مشروعات "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إشادة بالمشروعات القومية

وأشاد مدبولي بحجم الطفرة والانتقال النوعي الكبير الذي تشهده محافظة المنوفية.

ووجه الشكر إلى جميع المسؤولين عن المشروعات التنموية والبنية التحتية التي أنفقت الدولة عليها مليارات الجنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية مستشفى أشمون المركزي مصنع غزل شبين المدرسة اليابانية رئيس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

مدبولي يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد في المنوفية (صور)

مدبولي يستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads