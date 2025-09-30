الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خلال زيارته لمحافظة المنوفية اليوم:

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بالتوسع في إقامة المزيد من المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه من تجربة تعليمية متميزة، تسهم في اكتساب الطلاب المزيد من المهارات والمعارف التي تتيحها هذه المدارس لطلابها.

وخلال التفقد، أشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جهود الوزارة في إطار التوسع لإقامة المزيد من المدارس المصرية اليابانية، وكذا ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجانب الياباني للمشاركة في إدارة وتشغيل هذه النوعية المتميزة من المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة الخبراء اليابانيين المتخصصين الذين وصلوا الى مصر مؤخرًا للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال الجولة، إلى أن المحافظة بها الآن 2 مدرسة مصرية يابانية، الاولي بشبين الكوم تضم 14 فصلا دراسيا، والثانية بقويسنا وتضم 22 فصلا، وجار الانتهاء من أعمال المدرسة الجديدة الثالثة بشبين الكوم، والتي من المقرر أن تضم 14 فصلا، وذلك على مساحة 4600م2.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية المدرسة المصرية اليابانية الجديدة شبين الكوم

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد بالمنوفية (صور)

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ"سبك الأحد" بأشمون (صور)

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد في المنوفية (صور)

مدبولي يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد في المنوفية (صور)

رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالمنوفية ويتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بأشمون (صور)

مدبولي يستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads