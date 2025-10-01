وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس تمي الأمديد (صور)

أجرى المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بإدارة تمي الأمديد التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

جولة لوكيل تعليم الدقهلية بمدارس تمي الأمديد

كان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية الدكتور سيد درويش مدير الإدارة، وعلي صبري وكيل الإدارة.

المدارس المستهدفة في الزيارة

وخلال الجولة قام وكيل وزارة التعليم الدقهلية بزيارة مدرستي: الشهيد إبراهيم مصطفى الابتدائية، والشهيد علي جاد الله الإعدادية بمنشأة صبري أبو علم.

وخلال الجولة تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، وتابع انتظام الطلاب داخل قاعات الدراسة، كما تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل والحدائق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي.

تهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون

وأثنى وكيل وزارة التعليم بالدقهلية على جهود الإدارة وقياداتها في الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الوزارية، والتزام المعلمين والطلاب على حد سواء وتهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعملية التعليمية

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول الوزارة خلال حديثه، أن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهًا الشكر للجميع على الجهد الملموس في تفعيل الأنشطة التربوية لتحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر.

وفي ختام الجولة وجه بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية والتأكيد على الانضباط والالتزام في الحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بما يسهم في تحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر.

