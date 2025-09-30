وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتابع الانضباط وتفعيل الأنشطة الطلابية في 6 مدارس

شدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية في جولاته بالمدارس على الانضباط وتفعيل الأنشطة لتحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر، جاء ذلك اليوم خلال تفقد مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

أجري اليوم المهندس محمد الرشيدي مدير المديرية في جولة المتابعة الميدانية اليومية إلى إدارة شرق المنصورة التعليمية حيث رافقه خلال الجولة عادل فؤاد مدير الإدارة.

تفقد 6 مدارس بإدارة شرق المنصورة التعليمية

وخلال الجولة قام وكيل تعليم الدقهلية بزيارة مدارس:

-منية محلة الدمنة تعليم أساسي

-منية محلة الدمنة الرسمية للغات

-محمد أحمد المقرش الابتدائية

-محمد أحمد الرفاعي الابتدائية

-محلة الدمنة الإعدادية بنات

-محلة الدمنة الإعدادية بنين

تقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي

خلال الجولة تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية وتابع انتظام الطلاب داخل قاعات الدراسة، كما تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل والحدائق؛ مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي.

أثنى الرشيدي على جهود إدارة شرق المنصورة التعليمية وقياداتها في الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الوزارية ما ظهر جليًا في التزام المعلمين والطلاب على حد سواء وتهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي

المدارس هي أساس بناء الأجيال

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول الوزارة خلال حديثه أن المدارس هي أساس بناء الأجيال، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعملية التعليمية موجهًا الشكر للجميع على الجهد الملموس وتفعيل الأنشطة التربوية والالتزام والانضباط بالمدارس.

اختتمت الجولة بتوجيهات بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية والتأكيد على الانضباط والالتزام في الحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بما يسهم في تحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العمل داخل المدارس والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية منذ إنطلاق العام الدراسي مطلع الأسبوع الماضي بجميع مدارس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.