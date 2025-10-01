الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: “أنتم الجنود المجهولون الذين تعملون من أجل راحة وصحة المواطنين”

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: هدفنا شوارع أنظف وخدمة أفضل للمواطنين في جميع المناطق، وذلك خلال لقائه مع عدد من عمال شركة النظافة الجديدة لدعم منظومة النظافة بحي غرب المنصورة.

حيث التقى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من عمال النظافة التابعين لإحدى شركات النظافة الجديدة التي تم التعاقد معها لدعم وتعزيز منظومة النظافة بحي غرب المنصورة.

وقال المحافظ للعمال: إننا نقدر جهود عمال النظافة وإخلاصهم في العمل والالتزام في الأداء لاستمرار الحفاظ على المستوى اللائق من النظافة بجميع الشوارع. 
 

 

النظافة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن 

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من التعاقد مع الشركات الجديدة هو استمرار تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءتها بالشوارع والميادين، مشيرا إلى أننا نعمل بكل جهد لتكون شوارع المنصورة أنظف وأكثر جمالًا، فالنظافة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ونوفر كل الدعم لضمان بيئة صحية وآمنة لأهلنا بالدقهلية.

وأضاف المحافظ أن دخول شركات جديدة للخدمة يحقق خدمة أفضل للمواطنين، ونتابع بشكل مستمر الأداء لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة ملف النظافة بشكل يومي، موجهًا الشكر لعمال النظافة على جهودهم، قائلًا: “أنتم الجنود المجهولون الذين تعملون من أجل راحة وصحة المواطنين”.

