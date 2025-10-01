الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية يوجه برفع كفاءة الحمامات العمومية بشوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بالمنصورة، فيتو

تشهد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أعمال تجديد ورفع كفاءة الحمامات بشارع المشاية، وإعادة تنظيم صناديق جمع القمامة بشارع المستشفى العام والحفاظ على حركة المرور.

حيث قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية موسعة بشوارع وميادين مدينة المنصورة، شملت مناطق المشاية، وشارع الجمهورية، والمستشفى العام، وشارع جيهان، وذلك لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

 

وتفقد محافظ الدقهلية الأعمال الجارية في تجديد ورفع كفاءة الحمامات العمومية بشارع المشاية بالمنصورة، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات الفنية لإنجاز الأعمال.

إعادة توزيع صناديق جمع القمامة

 كما وجه رئيس حي غرب المنصورة، بإعادة توزيع صناديق جمع القمامة بشارع المستشفى العام ورفع التجمعات أولا بأول، والحفاظ على حركة المرور والسير بالشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري.

النزول الميداني والتواجد بين المواطنين هو السبيل الحقيقي لمعرفة احتياجا

وأكد المحافظ أن سعيه الدائم يهدف إلى توفير مختلف الخدمات للمواطنين، موضحا أن الجهاز التنفيذي يعمل بكل طاقته من أجل تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مشددًا على أن النزول الميداني والتواجد بين المواطنين هو السبيل الحقيقي لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها بشكل فوري وفعّال.

نعمل على توفير مظهر حضاري وبيئة آمنة

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة تعمل على توفير مظهر حضاري وبيئة آمنة لأبناء المحافظة، والعمل الميداني هو المقياس الحقيقي لجهود الأجهزة التنفيذية.

كما أكد على استمرار المتابعة اليومية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وتطوير المرافق بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

