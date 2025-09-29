وكيل تعليم الدقهلية يتابع الالتزام بالحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية إن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك خلال تفقد مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس غرب

تأتي الجولة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العمل داخل المدارس والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي مطلع الأسبوع الماضي بجميع مدارس الجمهورية.

المدارس المستهدفة في الجولة

حيث أجرى المهندس محمد الرشيدي مدير المديرية في جولة المتابعة الميدانية اليومية إلى إدارة غرب المنصورة التعليمية حيث كان في استقباله الدكتور أحمد يحيي مدير عام الإدارة.

وخلال الجولة قام الوفد بزيارة عدد من المدارس:

-طه حسين الثانوية بنين

-محمد جمال عثمان الإعدادية بنين

-سندوب الثانوية بنات

الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب

وخلال الجولة تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية وتابع انتظام الطلاب داخل قاعات الدراسة كما تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي

تهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على جهود إدارة غرب المنصورة التعليمية وقياداتها في الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الوزارية ما ظهر جليًا في التزام المعلمين والطلاب على حد سواء وتهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، موجهًا الشكر للجميع على الجهد الملموس.

واختتمت الجولة بتوجيهات بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية والتأكيد على الانضباط والالتزام في الحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بما يسهم في تحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.