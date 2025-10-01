الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يستعين بجهاد وربيع في مواجهة الغزل، وغدا حسم مشاركة شحاتة

محمود جهاد
محمود جهاد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، بجاهزية محمود جهاد وأحمد ربيع، ثنائي وسط الفريق، للمشاركة في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن الدوري.

وأضاف أن محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه النهائي من خوض اللقاء المرتقب، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين.

تصريحات فيريرا 

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. 

وأكد يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي  في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد القاهرة الدولي المدير الفني لنادي الزمالك الدورى المصرى الممتاز ستاد القاهرة الدولي مسابقة الدوري الممتاز محمود جهاد مباراة القمة 131 الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة غزل المحلة

الزمالك يجهز سيف الجزيري للمشاركة في المباريات المقبلة

الزمالك يحسم موقف شحاتة من لقاء المحلة

الزمالك يستعد لمعركة القمة بخطة متكاملة وتحفيز غير مسبوق، الدباغ يقود الهجوم وشيكابالا يدعم

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة

فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من البطاقات الصفراء في مباراة القمة

ماذا قال فيريرا للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة؟

فيريرا يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads