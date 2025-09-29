فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من البطاقات الصفراء في مباراة القمة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وجّه تحذيرات واضحة للاعبين من الحصول على بطاقات صفراء خلال مباراة القمة أمام الأهلي، مشددًا على ضرورة اللعب بحذر للحفاظ على الانضباط التكتيكي وتجنب الغيابات في الجولات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

