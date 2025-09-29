ماذا قال فيريرا للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة؟

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق شدد خلال جلسته مع اللاعبين على أهمية الفوز في لقاء الأهلي، موضحًا أن الانتصار سيمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز صدارة الدوري والمضي بثبات نحو حصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

