رياضة

الزمالك يجهز سيف الجزيري للمشاركة في المباريات المقبلة

سيف الجزيري
سيف الجزيري

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للعودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويخضع اللاعب لبرنامج بدني وفني مكثف لاستعادة كامل جاهزيته، تمهيدًا للاعتماد عليه في تشكيل الفريق، خاصة في ظل النقص الهجومي الذي يعاني منه الزمالك مؤخرًا.

 

تصريحات فيريرا 

 وعلق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

وأكد يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

