الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة غزل المحلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الأهلي الأخيرة، وذلك من أجل العودة إلى الانتصارات في البطولة المحلية.

تصريحات فيريرا

وعلق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

