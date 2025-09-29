الزمالك يستعد لمعركة القمة بخطة متكاملة وتحفيز غير مسبوق، الدباغ يقود الهجوم وشيكابالا يدعم

يدخل فريق الزمالك مواجهة القمة أمام الأهلي، المقرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض، سواء على المستوى الفني أو النفسي، في ظل رغبة الجميع في مواصلة الانتصارات وتعزيز الصدارة.

فيريرا: الفوز خطوة نحو اللقب

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، عقد جلسة حماسية مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في مباراة القمة، موضحًا أن الانتصار سيمثل خطوة كبيرة نحو تثبيت أقدام الفريق في صدارة جدول الدوري، والاقتراب من حسم اللقب مبكرًا.

المدير الفني حرص على رفع الحالة المعنوية للاعبين، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدراتهم.

تحذيرات من البطاقات الصفراء

وفي سياق متصل، وجه فيريرا تحذيرات واضحة للاعبين من التهور أو الاعتراض على قرارات الحكم خلال المباراة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط التكتيكي داخل الملعب، وتجنب الحصول على بطاقات صفراء قد تؤثر على الفريق في الجولات المقبلة.

تشكيل متوازن أمام الأهلي

وعلى الصعيد الفني، استقر الجهاز الفني للزمالك على تشكيل متوازن لمواجهة الأهلي. ومن المنتظر أن يبدأ الفريق المباراة بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، وعمر جابر في خط الدفاع.

وفي الوسط يتواجد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايدا، خوان بيزيرا، بينما يقود الهجوم عدي الدباغ.

ويعتمد فيريرا على التنظيم الدفاعي الصارم والضغط في مناطق متقدمة لفرض أسلوبه على مجريات اللقاء.

دعم شيكابالا قبل القمة

وفي لفتة معنوية قوية، تواصل محمود عبد الرازق “شيكابالا” القائد السابق للفريق مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم قبل اللقاء المرتقب.

وأكد شيكابالا للاعبين أن جماهير الزمالك تنتظر منهم أداءً رجوليًا وتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن مباريات القمة تحتاج إلى شخصية قوية داخل الملعب، وهو ما اعتاد عليه لاعبو الزمالك في المواجهات الكبرى.

أهداف الزمالك من القمة

يخوض الزمالك المباراة بأهداف واضحة: الحفاظ على الصدارة، وإرسال رسالة قوية لباقي المنافسين بأنه المرشح الأبرز لحصد اللقب.

ومع الدعم الجماهيري الكبير والحالة المعنوية المرتفعة، ينتظر الجميع مواجهة مثيرة بين القطبين، في واحدة من أقوى مباريات الموسم حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

