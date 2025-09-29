شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة

كشف مصدر داخل الزمالك أن محمود عبد الرازق “شيكابالا” القائد السابق للفريق تواصل مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي، مطالبًا إياهم بالقتال من أجل الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.