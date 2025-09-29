الإثنين 29 سبتمبر 2025
شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل الزمالك أن محمود عبد الرازق “شيكابالا” القائد السابق للفريق تواصل مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي، مطالبًا إياهم بالقتال من أجل الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

