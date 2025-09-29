الإثنين 29 سبتمبر 2025
فيريرا يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري

فيريرا
فيريرا

أفاد مصدر داخل الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني حدد الثالثة عصرًا لإلقاء المحاضرة الفنية على اللاعبين، على أن تتحرك البعثة إلى ستاد القاهرة في السادسة والنصف مساءً استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

