ضبط طن سماد زراعي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الفيوم

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  ان الحملة تمكنت من ضبط طن سماد زراعي مدعم محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، كان معد للبيع بالسوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات، أمين مخزن الجمعية الزراعية مالكة حصة السماد المهرب، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمخالفين.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

محافظ الفيوم يبحث خطط توزيع مخصصات الموازنة الاستثمارية للعام 2025/ 2026

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة على صحراوي الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

