محافظ الفيوم يبحث خطط توزيع مخصصات الموازنة الاستثمارية للعام 2025/ 2026

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالمراكز، لمراجعة الخطوات التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026.

توزيع اعتمادات مشروعات المرحلة الأولى

واستمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، حول توزيع اعتمادات مشروعات المرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للعام المالي 2025/ 2026 بإجمالي 124 مليون و277 ألف جنيه.

كما ناقش رؤساء مجالس المدن، حول عدد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بكل مركز، وموقف تنفيذ المشروعات التي تم طرحها، ونصيب كل مكون من مكونات الخطة فيما يتعلق بمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة.

الاستغلال الأمثل للموارد المالية

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بضرورة مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالخطة الاستثمارية، وسرعة الانتهاء من طرح جميع مشروعات المرحلة الأولى من الخطة.

كما وجه محافظ الفيوم، كلا من: وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير مديرية الطرق، بالتنسيق المشترك لإجراء معاينة لموقع مصرف الوادي بقرية النزلة، لتحديد تبعية أعمال الحماية المطلوب تنفيذها لعلاج الانهيارات المتكررة بالطريق الموازي للمصرف ومنع التعدي على حرم الري بالمنطقة.

