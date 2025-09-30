محافظ الدقهلية: رضا المواطن وسرعة الإنجاز على رأس أولوياتنا

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أجرى زيارة مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، للوقوف على مستوى الأداء، بحضور محمد أمين، رئيس الحي.

محافظ الدقهلية يواصل جولاته بغرب المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية المفاجئة تهدف إلى الوقوف على سير العمل داخل المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ومدى الالتزام في أداء المهام، واستطلاع آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات، والتأكد من الاستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم في مختلف الملفات، لا سيما ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، ومختلف احتياجات المواطنين.

تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح

وشدد المحافظ على ضرورة العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لكل ملف، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، وكذلك الرد الفوري والدقيق على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، أكد المحافظ أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى لأجهزة المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم دون تأخير، مع الحفاظ على الشفافية والانضباط في العمل، في الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن رضاهم وتقديرهم لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات.

