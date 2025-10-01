انطلاق فعاليات المؤتمر العام الـ 21 لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية

انطلقت قبل قليل، المؤتمر العام الـ 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والذي يشهد انتقال رئاسة المنظمة إلى مصر والذي تستضيفه مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 55 لتأسيس إتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية.

مؤتمر أفريقيا وتحديات التحول الطاقي

ويعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "أفريقيا وتحديات التحول الطاقي " ويستمر على مدار الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، وذلك في إطار الالتزام المصري بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في أفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

ويعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة الأفريقية وأحد المنصات الهامة التي تجمع كافة الأطراف المعنية بصناعة الطاقة في أفريقيا، حيث يتم التشاور والتباحث حول القضايا والفرص والتحديات في قطاع الكهرباء والطاقة، ويجمع الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، وصناع السياسات، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الاقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في إفريقيا.

مناقشات وأهداف مؤتمر أفريقيا وتحديات التحول الطاقي

ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والاستدامة لشركات الطاقة الافريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

ويناقش المؤتمر أيضا عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة، كما يشهد بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضًا تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في أفريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء فى أفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، مؤكدا علي ضرورة العمل لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

وأشار إلى أهمية الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى مصر، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية.

يذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية يستهدف منذ إنشاؤه دعم تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الأفريقية عن طريق الربط الكهربائى بين شبكات البلدان الإفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة بما يضمن المصلحة المشتركة لكل الأعضاء وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتشجيع صناعة مهمات الكهرباء داخل أفريقيا.

