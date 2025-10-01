مخالفات البناء، كيف يغير التصالح في القانون الجديد قواعد المرافق؟

بعد سنوات من الجدل حول مصير العقارات المخالفة، جاء قانون التصالح الجديد ليضع النقاط فوق الحروف، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات والمرافق العامة، فبينما كان الغموض يحكم علاقة السكان بالدولة، جاء القانون ليؤكد أن الاستهلاك مستمر، لكن بسعره الحقيقي، في محاولة لموازنة حق المواطن في السكن مع حق الدولة في الحفاظ على مواردها.

موقف القانون من المرافق

القانون الجديد لم يذهب مباشرة إلى قطع الخدمات، لكنه غيّر قواعد اللعبة:

إذا كان العقار موصلًا بالمرافق قبل طلب التصالح، فلن تقطع الخدمة.

تتم محاسبة السكان بسعر التكلفة، دون الاستفادة من أي دعم حكومي للكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي.

بمعنى آخر: الخدمة لا تُحجب، لكن الدعم يُرفع حتى تُسوّى الأوضاع.

أسباب تأجيل التسجيل العقاري

رغم بقاء المرافق، إلا أن القانون أغلق الباب أمام أي شرعية قانونية كاملة للعقار المخالف. فلا إشهار عقاري ولا تسجيل في الشهر العقاري إلا بعد إتمام إجراءات التصالح والحصول على المستندات الرسمية من الجهة الإدارية المختصة.

ويشترط القانون أن تخطر الجهة الإدارية مزوّدي المرافق بعد صدور قرار قبول التصالح، لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل رسمي ومنتظم. أما العقارات التي لم تتقدم أصلًا أو رُفض طلبها، فيُحظر تمامًا توصيل أي مرافق جديدة إليها، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية.

ثغرات القانون السابق

القانون الجديد لم يقتصر على ضبط المرافق فقط، بل حاول معالجة الأخطاء السابقة التي تسببت في ارتباك كبير، ومنها:

تأخر إصدار قرارات القبول لفترات طويلة.

عدم تسليم المتقدمين نموذج (10) الذي يثبت قبول طلب التصالح.

هذه الثغرات خلقت مشكلات قانونية ومعيشية لعشرات الآلاف من الأسر، وهو ما استدعى تعديلات أكثر مرونة، تحافظ على حقوق الدولة دون الإضرار المباشر بالمقيمين.

يمكن القول أن القانون الجديد لا يمنح مخالفة البناء شرعية كاملة، لكنه يفتح الباب لتسوية واقعية:

الخدمات مستمرة لكن مدفوعة بالكامل.

التسجيل العقاري مؤجل حتى التصالح.

الباب مفتوح لتصحيح الأوضاع بدلًا من البقاء في الهامش القانوني.

