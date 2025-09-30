أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع جديد في أسعار الفول والعدس بالأسواق.. قفزة في سعر جرام الذهب مساء اليوم.. والبورصة تربح 21 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب ، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بنحو 35 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5900 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5175 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4435 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41400 جنيها.



وزير الاتصالات يشهد توقيع تراخيص تقديم خدمات "إنترنت الأشياء"



وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على السماح للشركات المتخصصة فى تصنيع المركبات الذكية بتشغيل خاصية خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات فى مصر التى تُمكّن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وفى هذا الإطار؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع تراخيص جديدة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية لتقديم خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر.

وتشمل الشركات الموقعة عددًا من كبرى العلامات العالمية مثل شركة أونستار (مجموعة جنرال موتورز العالمية)، وشركة منصور ام جى أوتوموتيف (العلامة IM الصينية)، وشركة جلوبال أوتو (بى إم دبليو)، وشركة ألفا عز العرب (فولفو - Aston Martin - Loutus - Lynk&CO)، والشركة المصرية العالمية للسيارات EIM (Zeekr / BAIC)، والشركة المصرية التجارية واتوموتيف (أودى - سكودا)، وشركة اس ام جى الشركة الهندسية للسيارات (porsche – سكانيا).

أكد الدكتور عمرو طلعت أن إدخال هذه الخدمات يعزز من تجربة القيادة في مصر مع توسع الشركات المصنعة للسيارات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر مستويات أعلى من الأمان والراحة للمواطنين، حيث أنه لا يمكن بناء مجتمع رقمي متكامل دون الاستفادة من جميع مزايا المنظومات الرقمية. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في تطوير الخدمات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تعد من أبرز التقنيات الحديثة التى تمُكِّن المواطن من التعامل مع مختلف الأجهزة، وفى مقدمتها السيارات، بصورة آمنة وفعالة، مما يعمل على إتاحة تجربة أكثر تطورًا للمستخدم.



سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 73 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.



وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

البنك الزراعي المصري يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو ISO-9001



في أمسية رائعة تغمرها مشاعر الفخر والسعادة، احتفل البنك الزراعي المصري بتحقيق إنجازين في ليلة واحدة، الإنجاز الأول بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، كما احتفل البنك بحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.

شهد الحفل، الأستاذ هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء المجموعات والقطاعات.

وخلال الحفل قام مدحت عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة Accent، بتسليم شهادة الأيزو ISO-9001 للمجموعة القانونية، كما قام المهندس عبد الله حسن مدير إدارة الحوكمة والأمن السيبراني لشركة IGRC Square بتسليم شهادة (PCI-DSS)، لقطاع المشروعات.

كما قام أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتكريم عدد من الموظفين، ومنحهم شهادات التميز، تقديرًا لهم على جهودهم في تحقيق تلك الإنجازات.

وتُمثل شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، اعترافًا دوليًا من قبل كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل فيزا وماستركارد وغيرها، بقدرة البنك الزراعي المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة، وتلبية احتياجات العملاء المصرفية وفق أعلى مستويات الجودة ومعايير الأمان، مما يقلل من مخاطر الاختراقات والاحتيال والسرقات الإلكترونية، كما أنها تمثل أداة استراتيجية تُعزز من مكانة البنك في القطاع المصرفي، تماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري، للتوافق مع معايير الأمن السيبراني.

وخلال كلمته في الحفل، أعرب الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بتتويج البنك لاستحقاقه نيل شهادة ISO-9001، والتي تؤكد التزام المجموعة القانونية بالمعايير الدولية للجودة، كما أن شهادة (PCI-DSS) والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وتأمين البيانات السرية الخاصة بالعملاء، ما يُعزز ثقة عملاء البنك الزراعي المصري في خدماته، خاصة مع توجه البنك نحو التوسع في إصدار وتقديم الخدمات الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وامتلاك البنك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ووجه أبو السعود، الشكر والتهنئة لفرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، داعيًا إلى مواصلة الاجتهاد والعمل بروح الفريق وتحقيق التكامل والتناغم بين كافة القطاعات، والسعي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء بما يلبي تطلعاتنا، ورغبة عملائنا.



البورصة تربح 21 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.585 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 45049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16484 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14609 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.



ارتفاع جديد في أسعار الفول والعدس بالأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ لتواصل الارتفاع المسجلة في سعر كيلو الفول الذي بدأتها أول الأسبوع الجاري.

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو جنيهين، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 61 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 52 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 62 جنيهًا للكيلو.









ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.