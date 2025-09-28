وائل حسن رئيسا لمجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري

في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، أعلن البنك عن انضمام وائل حسن، ليتولى مهام رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك، بما يمثل ترجمة لاستراتيجية البنك الطموحة نحو تعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية.



ويمتلك وائل حسن خبرة كبيرة في القطاع المصرفي تتجاوز 23 عامًا، عمل خلالها في بنك مصر واستطاع أن يحقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في قطاعات الخزانة والمخاطر، كما ساهم في إنجاح العديد من المشروعات الاستراتيجية في البنك، من بينها مشروع إعادة هيكلة العمليات الرئيسية للبنك في الفترة من 2008 إلى 2011.



أما المحطة الأبرز في مسيرته المهنية هي الاستعانة به للعمل بالقطاع الإسلامي ببنك مصر، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع الإسلامي، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ومعدلات نمو متسارعة لمحفظة المعاملات الإسلامية، ما ساهم في ترشيحه لتولي العديد من الوظائف والمناصب القيادية، آخرها توليه مهام نائب رئيس القطاع الإسلامي المسئول عن تمويل المشروعات والقروض المشتركة.



يذكر أن البنك الزراعي المصري يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.

