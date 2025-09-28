ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ بينما ارتفعت أسعار العدس المعبأ والأصفر، ارتفاعًا تراوح بين 5 و6 جنيهات، فيما تراجع سعر عدس «بجبه» نحو جنيه.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

أسعار العدس والفول اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 77 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 1.5 جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 64 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 50 إلى 85 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 54 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 5 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 67 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلو.

سعر العدس بجبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 62.5 جنيه، بانخفاض نحو جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 6 جنيهات في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلو.

