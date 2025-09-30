الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مستشار وزير الري الأسبق: السودان فى ورطة بسبب سد النهضة (فيديو)

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أن السودان فى "ورطة"، شديدة، فالمصيبة التى تواجهها السودان، هى عدم إخطار إثيوبيا للخرطوم، بتفريغ مياه سد النهضة.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، إنه لليوم الرابع، تقوم إثيوبيا بتصريف 750 مليون متر مكعب من المياه من سد النهضة، موضحا أن طقس الغد الأربعاء سيكون موعد انتهاء موجة الفيضانات التى تضرب السودان.

 


وأضاف: " هناك شبه كارثة تضرب السودان ونأمل أن تخرج منها قريبا جدا".
 

تداعيات على السودان
 

وكانت وزارة الزراعة السودانية قد أعلنت عن ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق، مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الملحوظة في المنسوب سيكون لها انعكاسات مباشرة على الري والمناسيب الزراعية، ما يتطلب استعدادات عاجلة من المزارعين والجهات المختصة.

 

تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب


يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل الإقليمي حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، سواء من حيث الأمن المائي أو إدارة الفيضانات.

وشهد السودان خلال السنوات الماضية فيضانات مدمرة نتيجة تفجر كميات كبيرة من المياه بعد مواسم أمطار غزيرة وتغييرات مفاجئة في تدفقات النيل الأزرق.


وفي عام 2020، تعرضت البلاد لواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية حيث غمرت السيول أكثر من ثلث الولايات السودانية، وأدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر وانهيار منازل وبنية تحتية.

ويحذر خبراء المياه من أن التخزين المفاجئ أو التفريغ غير المنظم لمياه سد النهضة الإثيوبي قد يضاعف من مخاطر الغرق والفيضانات في السودان، خاصة مع ضعف البنية التحتية لشبكات التصريف والحماية على ضفاف النيل الأزرق.

