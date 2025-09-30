تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالمنوفية وزيارته المفاجئة لإحدى المدارس (فيديو)

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جولة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا أنه أجرى حوارات مع الطلاب والمواطنين في الأماكن التي ذهب لها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة حياة كريمة حسنت من حياة أهالي القرى، مشيرا إلى أن المبادرة وفرت الخدمات للمواطنين في كل مكان بالقرى، بدلا من الذهاب للمراكز وعاصمة المحافظة، وهناك إشادة بالمراكز الطبية وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة والمكاتب المتنقلة.



واستطرد أن الطلبة في المدرسة التي دخلها الدكتور مصطفى مدبولي ولم تكن على جدول الزيارة، كانوا حاضرين والكتب تم تسليمها والمدرسون موجودين، موضحا أن رئيس الوزراء سأل عن عدد الطلاب الموجودين في الفصل وكان بحسب رد المعلمة 43 طالبًا ولم يكن متغيبًا سوى 3 طالبات فقط.

وأكمل أن إحدى الطالبات أشادت بشكل الكتاب وتطوير محتوى المنهج ورئيس الوزراء تواصل مع الطالبات وتبادل معهن أطراف الحديث، مؤكدا أن هناك مدرسة يابانية موجودة في المنطقة التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي حيث هناك 100 مدرسة يابانية وهي من الأكثر تطورًا والمستهدف الوصول إلى 500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

