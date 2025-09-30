من 150 حتى 1000 جنيه، أسعار ملابس الخريف بمحلات وسط البلد ومصر الجديدة (صور)

.

مع اقتراب موسم الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة، تشهد أسواق الملابس النسائية في مناطق حيوية مثل مصر الجديدة ووسط البلد بالقاهرة حركة نشطة، حيث تعرض المحلات تشكيلات واسعة من الأزياء الخريفية التي تلبي مختلف الأذواق والميزانيات.

وقد رصدت "فيتو" خلال جولة ميدانية مجموعة من الأسعار للموديلات الأكثر طلبًا لهذا الموسم، والتي تتيح للمستهلكين فرصة لاختيار ما يناسبهم استعدادًا لاستقبال الطقس المعتدل.





تنوع الخامات والأسعار في القطع الأساسية

تتصدر البلوزات المشهد كقطع أساسية لا غنى عنها في خزانة كل امرأة حيث تبدأ البلوزات القطن الكم من سعر اقتصادي يبلغ 150 جنيهًا مصريًا، في حين ترتفع أسعار خيارات أخرى مثل البلوزات القطن الكم لتصل إلى 295 جنيهًا، وبلوزات الكم الخريفي التي تسجل 400 جنيه.

أما لمحبات الأناقة المتميزة، فتتوفر البلوزة الجوبير بسعر 495 جنيهًا، وبلوزة جوبير طبقتين بسعر 550 جنيهًا، بالإضافة إلى القميص الجوبير المنقوش والمطرز الذي يبلغ سعره 590 جنيهًا.

ولإطلالة عصرية، يتوفر الشيرت الكم المنقوش بسعر 350 جنيهًا.

البناطيل: خيارات عملية وشتوية

تتنوع خيارات البناطيل لتناسب الاستخدام اليومي والتحضير للطقس الأكثر برودة. يمكن العثور على البنطلون الكتان بسعر مناسب يبلغ 200 جنيه.

وتعد بناطيل الجينز خيارًا دائمًا بسعر يبلغ 499 جنيهًا. وللراغبات في الدفء، تبدأ البناطيل الشروال المبطنة من سعر 250 جنيهًا، في حين تصل أسعار بناطيل الشروال الشتوي الأثقل إلى 799 جنيهًا.





الفساتين والأطقم الكاملة: أناقة الموسم

لمحبات الإطلالات الكاملة، تقدم الأسواق مجموعة من الفساتين والأطقم (السوت).

يبدأ سعر الفستان الكتان الخريفي من 450 جنيهًا. وللمناسبات الأكثر رسمية، يتوفر فستان الجوبير الخريفي بسعر 1000 جنيه. أما السوت الخريفي المكون من قطعتين، فيُعرض بسعر 695 جنيهًا، ليوفر إطلالة متكاملة وعملية.

البلوفرات والقطع العلوية الخفيفة

مع نسمات الخريف، تبرز أهمية البلوفرات الخفيفة والبلوروهات. تتوفر تشكيلة من البلوفرات الخفيفة الخريفية بألوان وأشكال مختلفة، بما في ذلك الموديلات المزينة بـأشكال ورود أو التي تأتي مطرزة، وجميعها بسعر موحد تقريبًا يبلغ 495 جنيهًا للقطعة الواحدة. ويُعرض أيضًا البلورو الخريفي المطرز المكون من قطعتين بنفس السعر، 495 جنيهًا. وتُعد هذه القطع مثالية لتوفير الدفء دون الشعور بالثقل.

تُظهر جولة الأسعار أن السوق يوفر خيارات واسعة تتراوح بين القطع الاقتصادية والفاخرة، مما يمنح المستهلكين مرونة في التسوق استعدادًا لموسم الخريف.

نصائح التسوق من المحلات

تجربة التسوق في وسط البلد او مصر الجديدة ليست مجرد شراء ملابس، بل هي رحلة ممتعة تستمتع فيها بالتجول بين المحلات المختلفة واكتشاف أحدث صيحات الموضة، لذلك نرصد في السطور التالية بعضا من نصائح للتسوق وهي كالتالي:

البحث والمقارنة: قبل الشراء، من الأفضل زيارة عدة محلات ومقارنة الأسعار والجودة.

التفاوض: لا تتردد في التفاوض على الأسعار، خاصة إذا كنت تشتري أكثر من قطعة.

التحقق من الجودة: تأكد من جودة الخامات والتفاصيل الدقيقة في الفستان قبل الشراء.

كما يلعب جهاز حماية المستهلك دورا في توعية المواطنين بضرورة حماية نفسه وأمواله من أي ممارسات غير آمنة أو سلع غير مطابقة للمواصفات أو التعرض للغش التجاري، وذلك مع اقتراب نهاية فترة الأوكازيون الصيفيواشتداد المنافسة بين المحال التجارية لجذب المستهلكين بالعروض والخصومات.

