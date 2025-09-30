محمد عبدالجليل يكتب: مدبولي مبسوط من المنايفة!.. رئيس الوزراء يفاجئ محافظ المنوفية بالتفتيش على مدرسة للبنات.. أبو ليمون يضع يده على قلبه ومدرسة فاطمة الزهراء تكسب الرهان!

كان الموكب يسير بهدوء على طريق أشمون بمحافظة المنوفية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمتابعة إنشاء مستشفى أشمون الجديدة، لا يتوقع أحد أن تنحرف عن مسارها المخطط له.

لكن فجأة، و دون سابق إنذار أو تنسيق، أشار رئيس الوزراء بالتوقف أمام مدرسة "فاطمة الزهراء" الإعدادية للبنات.



في تلك اللحظة، شعر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي كان يرافق مدبولي، بلحظة من التوتر. واضعا يده على قلبه، كما يُقال، خشية أن يكشف التفتيش المفاجئ عن أي تقصير أو فوضى، وهو ما يحدث عادة في زيارات "الصدفة" التي لم تُعد لها الترتيبات.

كان الرهان صعبًا: هل ستصمد المدرسة أمام عين الرقيب الأولى في الحكومة؟

الزيارة تتحول إلى شهادة امتياز!

لم يكن دخول رئيس الوزراء إلى المدرسة ضمن جدول أعماله، بل كان قرارًا اتخذه في لحظة عابرة لـ الاطمئنان على الحضور وانتظام العملية التعليمية. لكن ما شاهده بالداخل كان "حاجة تفرح" بكل المقاييس.



منذ اللحظة الأولى، لم يجد رئيس الوزراء أي خطأ واحد. المدرسة كانت في قمة الانضباط والتنظيم. الفصول منتظمة، الطالبات في مقاعدهن، والمعلمون يؤدون دورهم بجدية تامة.



تحول القلق إلى ارتياح. لم يكتفِ رئيس الوزراء بالمشاهدة، بل حرص على التوقف والتحدث مباشرة مع الطالبات. تفاعل معهن حول المناهج، واستمع لاستفساراتهن، ووجد أن سير العملية التعليمية داخل الفصول يسير بكفاءة عالية، وكأن المدرسة كانت تستعد لتلك اللحظة منذ أشهر.

خروج سعيد هكذا ترفع مدرسة رأس المحافظ

نجحت مدرسة "فاطمة الزهراء" في الاختبار الصعب وغير المسبوق. لم تُسجل أي ملاحظة سلبية واحدة. كانت النتيجة النهائية للزيارة الفجائية شهادة "امتياز" غير رسمية في الانضباط والإدارة.



بعد الانتهاء من جولته والاطمئنان على سير العملية التعليمية، خرج رئيس الوزراء مبسوطًا للغاية من المنايفة.

هذا المشهد الإيجابي كان بمثابة "رفع رأس" للمحافظ، الذي تنفس الصعداء، ولكل المسئولين عن التعليم في المحافظة.



وختامًا، لم يغادر الدكتور مصطفى مدبولي المدرسة إلا بعد أن أثنى على الجميع، بداية من إدارة المدرسة مرورًا بالمعلمين وانتهاءً بالطالبات، مؤكدًا أن هذا المستوى من الانضباط هو ما تطمح إليه الدولة في جميع مؤسساتها التعليمية.



هل يا ترى الزيارة كانت مفاجئة؟ وهذا الانضباط في مدرسة لم تكن في البرنامج الرسمي يعكس قاعدة عامة، أم أنه حالة فردية تستحق التعميم؟

