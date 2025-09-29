تحرير 6 محاضر ضد النباشين خلال حملة بالإسماعيلية

شنت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة ومباحث ثالث والوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.

جاء ذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورئيس حي ثالث ونائب حي ثانِ.

جانب من الحملات، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية: إن الحملة قامت بالمرور على عدة منطقة بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية منها شارع رضا والبحري والثلاثيني والمرحلة الخامسة بجوار مجلس المدينة ومنطقة الشهداء وعبد الحكيم عامر وبجوار مركز طب الأسرة بعرايشية مصر.

نتائج الحملة على أوكار النباشين

وأضافت أنه تم تحرير ٥ محاضر للنباشين ومحضر لإحدى المحال التجارية، وذلك لوجود تجمع للقمامة أمام المحل التجاري وعدم وجود سلة القمامة أمامه وذلك بنهاية شارع العشريني، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما قامت الحملة أيضًا بالمرور على عدة مناطق منها منطقة سوق الحرفي بحي ثالث، وتم تحرير محضر لمخزن خردة بدون ترخيص وعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

