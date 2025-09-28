استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

استبعد يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، شيكو بانزا من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ووفقا للإعلامي خالد الغندور فإن فيريرا قرر استبعاد شيكو بانزا وسيف الجزيري من مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الإثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

