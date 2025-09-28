ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

يبحث عشاق الكرة عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل سموحة ووادي دجلة، وتعادل غزل المحلة وإنبي في الجولة التاسعة بدوري نايل.

غزل المحلة يتعثر بالتعادل السلبي أمام إنبي

سقط فريق غزل المحلة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الغزل بالمحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة وسموحة يتعادلان 1/1

وانتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1

كما تعادل فريق فاركو مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 15 نقطة

4- بيراميدز 14 نقطة

5- إنبي 14 نقطة

6- فيوتشر 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- فيوتشر 12 نقطة

11- سموحة 11 نقطة

12- حرس الحدود 11 نقطة

13- غزل المحلة 10 نقطة

14- طلائع الجيش 9 نقطة

15- البنك الأهلي 8 نقطة

16- الجونة 8 نقطة

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقطة

18- فاركو 5 نقطة

19- المقاولون 5 نقطة

20- الاتحاد السكندري 5 نقطة

21- الإسماعيلي 4 نقطة

