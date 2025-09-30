الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

مجلس إدارة نادي الزمالك
مجلس إدارة نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلغاء اجتماعه الودي الذي كان مقررًا عقده اليوم مع كافة الأعضاء.

إلغاء جلسة مجلس الزمالك

وكان من المنتظر أن يناقش مجلس الزمالك أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة بالإضافة إلى أسباب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز خلال الجولتين الماضيتين.

ويأتي قرار الإلغاء في وقت يمر فيه الفريق بمرحلة صعبة بعد التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1 في الجولة الثامنة، ثم الخسارة أمام الأهلي 2-1 في لقاء القمة بالجولة التاسعة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء.

وكان من المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل حل أزمة المستحقات المالية ووضع خطة لتصحيح مسار الفريق قبل المباريات المقبلة، إلا أن قرار الإلغاء أجل مناقشة هذه الملفات إلى موعد لاحق.

